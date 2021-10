Reprodução Instagram, DR

Ana Garcia Martins parece estar mais apaixonada do que nunca. Depois da polémica separação com Ricardo Martins Pereira, com quem tem dois filhos, a 'blogger' encontrou novamente o amor como já assumiu anteriormente.

Este sábado, Ana partilhou uma fotografia onde surge abraçada a alguém e escolheu a música 'XO' da Beyoncé. Será esta a primeira fotografia ao lado do novo namorado? Tudo indica que sim.

De acordo com o Correio da Manhã, o novo amor da 'blogger' é Diogo Orvalho, advogado, que já participou em alguns programas desportivos, nomeadamente no Sporting TV.