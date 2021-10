Rui Valido

"Eu e o meu Ricardo na apresentação da nova grelha da SIC", começou por escrever José Raposo na legenda da fotografia acima. O ator e o filho, Ricardo Raposo, foram um dos famosos que estiveram presentes na serra de Monsanto, em Lisboa, para conhecer as novidades do canal.

José Raposo decidiu escrever um bonito texto nas redes sociais, mostrando-se muito orgulhoso. "Tão feliz me deixaram os elogios que lhe fizeram várias pessoas que estão a gravar com ele a novela “Amor Amor”, elogios ao seu talento e ser humano lindo que é...!", disse.

"Não é que me surpreenda, porque sei do seu enorme talento desde sempre, desde que “apalhaçou” naturalmente os serões lá de casa com a sua reguilice teatral, desde que mostrou vontade de ir para o palco connosco nas revistas quando era pequenino (concretizada!), desde a vontade de ser o artista versátil e completo que é ao desejar ir para o Chapitô completar a escolaridade antes do 12.o ano, desde que me fez chorar ao nascer e lhe chamei “chinês” pelo olhos amendoados lindos que tem... e desde aí que tenho a sorte grande e o orgulho imenso de ser pai de um ser humano cujos valores humanos são o espelho da sua conduta pacífica, honesta e justa para com os outros!", continuou.

"Ainda por cima deu-me os meus dois netos mais lindos que tanto amo, e como pai é único! Amo-te muito filho, obrigado por existires!", rematou.