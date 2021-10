Reprodução Instagram, DR

Foi no passado mês de julho que Ashley Graham anunciou a segunda gravidez. Entretanto, esta segunda-feira, 20 de setembro, a modelo revelou que aguarda o nascimento de dois meninos gémeos.

Através de um vídeo partilhado nas redes sociais, Ashley Graham recordou a ecografia em que ficou a saber que vêm aí dois meninos. Um momento em que a modelo não conseguiu esconder a sua surpresa.

Entre as imagens é também possível ver a reação de Ashley Graham e do marido, assim que descobriram que iam ser novamente pais.

Recorde-se que a norte-americana, de 33 anos, já é mãe do pequeno Isaac, fruto do seu casamento com Justin Ervin. O menino nasceu no início do ano passado.