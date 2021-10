Reprodução Instagram, DR

Tony Carreira partilhou este domingo, 19 de setembro, uma fotografia onde surge ao lado de um menino. O cantor escreveu uma bonita mensagem na legenda da publicação e deixou os seguidores encantados.

“Hoje, nos ensaios, tive um convidado especial. O Diego”, lê-se na descrição da imagem acima.

Os fãs do artista ficaram muito felizes com a nova fotografia: “Tão bom voltar a ver um sorriso no teu olhar”, "Que saudades", "Coragem e muita força Tony" e "Linda fotografia querido Tony. Que a sua vida seja iluminada sempre por meninos como o Diego, pelos fãs e por todas as pessoas que o amam" são alguns dos comentários.

Recorde-se que Tony Carreira perdeu a filha, Sara Carreira, aos 21 anos, num trágico e aparatoso acidente de carro, em dezembro do ano passado.