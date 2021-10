1 / 9 Reprodução Instagram, DR 2 / 9 Reprodução Instagram, DR 3 / 9 Reprodução Instagram, DR 4 / 9 Reprodução Instagram, DR 5 / 9 Reprodução Instagram, DR 6 / 9 Reprodução Instagram, DR 7 / 9 Reprodução Instagram, DR 8 / 9 Reprodução Instagram, DR 9 / 9 Reprodução Instagram, DR

"Termina hoje a quarta temporada do 'Quem quer namorar com o Agricultor?'". Foi assim que começou por escrever Andreia Rodrigues. A apresentadora do programa da SIC deixou um bonito texto sobre a experiência, que contou com alguns desafios por ter sido mãe pela segunda vez em março deste ano.

"Perdi a conta aos kms, foram muitos, com as minhas filhas, numa carrinha de 9 lugares, a viver um pós parto, mas numa missão que era minha também, comigo levava os meus - sem eles não seria possível!", recordou, referindo-se às filhas Alice, de três anos, e Inês, de seis meses, fruto da relação com Daniel Oliveira.

Andreia falou ainda sobre o facto de ser uma experiência no campo: "Mais uma vez, tivemos um programa que nos falou de amor, com verdade, contou-nos as histórias e levou- nos com elas pelo país real. Tirou-nos das grandes cidades, do meio urbano, levou-nos por cantos e recantos, até ao topo de montanhas e por planícies de uma beleza de perder de vista", disse.

"Grata por ter partilhado este projecto com pessoas de quem tanto gosto, com uma equipa cheia de talento e que cuida dos seus - e foi tão bom sentir o vosso colo e o vosso cuidado nesta enorme aventura! Todos, sem exceção, são a razão do sucesso do “Agricultor”: quem o pensou na versão portuguesa, quem o produziu, quem o realizou - João Gandarez - , quem captou as imagens, aqueles que no terreno eram os nossos ouvidos, quem o editou, os agricultores que generosamente partilharam connosco as suas vidas, com tudo o que isso comporta, as convidadas e convidados (que se entregaram a esta aventura) e quem não deixou nenhum pormenor ao acaso! Todos os que fizeram parte desta aventura, mesmo que seja impossível nomear todos - eles sabem", continuou.

"Todos importam, tudo importa!E ainda fica tanto por dizer. Hoje com esta final sinto que a missão foi cumprida. Conseguimos! Sinto-me genuinamente feliz. Obrigada a vocês, o público, que nos acompanharam ao longo desta edição, que abraçaram estas histórias e também as fizeram vossas. O sucesso do “Agricultor” deve-se também a vocês! Obrigada! Vou ter saudades, sim, fica sempre a saudade!", rematou.