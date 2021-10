Reprodução Instagram, DR

Manuel Marques e Beatriz Barosa já não escondem a paixão. Pouco tempo depois de terem assumido publicamente a relação, o casal mostra-se agora em Paris.

Nas redes sociais, a jovem atriz partilhou uma fotografia do casal, questionando os seguidores sobre o local em que ambos se encontravam, revelando nas imagens seguintes vários recantos da cidade de Paris.

Recorde-se que os rumores de romance surgiram no passado mês de junho, cerca de uma semana depois de Manuel Marques ter anunciado o fim do casamento com Ana Martins, com quem tem duas filhas. O casal apaixonou-se durante as gravações de um projeto televisivo.

1 / 4 Reprodução Instagram, DR 2 / 4 Reprodução Instagram, DR 3 / 4 Reprodução Instagram, DR 4 / 4 Reprodução Instagram, DR