O chef José Besteiro, mais conhecido como Joe Best, morreu esta sexta-feira, 17 de setembro, aos 55 anos. Segundo dá conta o site Boa Cama, Boa Mesa, do Expresso, o mediático chef estava internado desde o passado dia 4 setembro, no hospital de Beja, com "uma pneumonia, que desencadeou uma convulsão severa".

Entretanto nas redes sociais foram várias as figuras públicas que fizeram questão de prestar uma sentida homenagem a Joe Best. Foi o caso da apresentadora Andreia Rodrigues.

"Não sei o que escrever...Joe. Desde ontem que me pergunto “porquê?” E me sinto anestesiada com a tua partida! Eras dos bons e não falo só do talento como Chef, falo do teu coração! Tinhas tanto para fazer, tanto para viver, tantas vidas para tocar", começou por escrever na legenda de várias fotografias captadas no dia do seu casamento com Daniel Oliveira.

"Estivemos juntos em tantos momentos felizes, celebrámos a vida, a amizade e sempre soubemos o privilégio que era fazê-lo! Ensinaste-me a fazer risotto, mas aquilo que aprendi foi muito além dos ingredientes ou técnica, aprendi a cozinhar com amor, com paixão, porque era assim que o fazias. Quis a vida que fosses para um outro plano, mas acredita que deixas aqui em baixo muita saudade! Ontem percebi que te devia ter dito mais vezes o incrível que és", prosseguiu.

"Se me estiveres a ver, estou a olhar para o céu, estou a sorrir para ti e a dizer, em silêncio, que cá em baixo continuaremos a celebrar a vida, a amizade, e colocar sempre no prato uma boa dose de amor, tal como tu farias, porque a vida é um sopro! Brindamos a ti! E daí de cima, que possas continuar a temperar a vida dos teus com tudo de bom, a Ana e do teu menino vão precisar! Até um dia, amigo", rematou.

