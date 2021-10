Sónia Tavares mostrou-se muito indignada nas redes sociais face às regras de vestuário impostas numa escola da Amadora, que proibia o uso de certas peças de roupa. Entretanto, os avisos à entrada foram retirados e a cantora celebrou a "conquista" esta sexta-feira, 17 de setembro.

"Hey teens e pre teens, já me pagavam um cafezinho, Heim?", questionou, de forma irónica. "Agora, juízo, percebam que, o que vos define é o que vos está no coração. Respeitem o vosso corpo, aceitem-no com orgulho, mas não se esqueçam que a vossa liberdade acaba quando invadem a do próximo", continuou.

"Os vossos chinelos e as vossas minissaias incomodam muitos adultos, vamos usá-los com dignidade e fazê-los engolir as palavras sujas. Viva a liberdade. A luta continua", rematou. Recorde-se que a artista expôs os insultos de que foi alvo por parte de um internauta, na sequência da sua publicação.