Reprodução Instagram, DR

Foi na última quarta-feira, 15 de setembro, que Sara Matos e Pedro Teixeira viveram um dos momentos mais especiais das suas vidas: o nascimento do primeiro filho em comum.

Nas redes sociais, o ator aproveitou para destacar a força da companheira durante o parto, aproveitando para se declarar.

"É noite, e eles já dormem, e quando olho para estas últimas 48h, reflito sobre a loucura que foi", começou por escrever na legenda de um registo fotográfico em que Sara Matos surge com o pequeno Manuel.



Reprodução Instagram, DR

"Esta mulher que está na foto, é a minha mulher, a mãe do meu filho, alguém que admiro hoje, mais ainda, pela força que teve ao longo de todo este “trabalho de parto”.

O nascimento de um filho é, realmente, o reflexo de uma coragem inigualável", continuou.



"Desde a força necessária para lidar com todas as etapas deste caminho longo e, muitas vezes, complexo, à tranquilidade madura de quem exalta uma frase de acalmia no meio de um frenesim de acontecimentos. “…vai correr tudo bem meu amor”", destacou.



"Por tudo isto, à minha mulher um grande beijinho de amor e companheirismo, e a vocês, mulheres e mães deste país, outro especial de admiração. Pronto, era mais ou menos isto, a emoção leva-nos a estas coisa", rematou.

Recorde-se que além de Manuel, Pedro Teixeira é pai de Maria, de 11 anos, fruto da anterior relação com Cláudia Vieira.