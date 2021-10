Esta quinta-feira, 16 de setembro, Pedro Scooby partilhou um vídeo do filho, Bem, de cinco anos, e revelou que o menino apanhou novamente com piolhos após regressar à escola, no primeiro dia de aulas.

"E aí, Bem? Os piolhos de Portugal amam você. Tá com essa cabeça muito gostosa", brincou o surfista, que levou o filho a uma clínica especializada para fazer o tratamento.

De acordo com vários sites brasileiros, como a revista Quem, esta é a sexta vez que Bem, fruto do anterior casamento de Pedro Scooby e Luana Piovani, tem piolhos em Portugal, onde a família mora desde 2018.

Em janeiro deste ano, a atriz mostrou-se desesperada e contou que Bem e os irmãos ( Liz, de cinco, e Dom, de nove anos) sofreram do problema cabeludo durante três meses e que precisou de os levar à clínica.