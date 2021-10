José Castelo Branco não pára de surpreender. Esta quinta-feira, 16 de setembro, o 'socialite' partilhou um vídeo nas redes sociais onde se mostra a fazer exercício, mas foi o seu calçado que mereceu o maior destaque.

No vídeo acima pode-se ver que José optou por usar salto alto, em vez de ténis para fazer os exercícios. "Mantenha-se em forma!", escreveu na legenda da publicação do Instagram.

Os seguidores do 'socialite', que vai ser avô pela primeira vez, reagiram com muitas gargalhadas, elogios e alertaram para ter cuidado. "Começo a questionar a minha sexualidade. Que bomba", "És demais", "Deusa do ginásio", "Não acredito nisto" e "É único. Não há ninguém como ele", "Ainda vai partir um pé com esses saltos" e "Faz um mal para a coluna" são alguns dos comentários.

No entanto, há quem critique a sua escolha. "Que triste figura", afirmou uma internauta. "Nem sei como é que o seu personal trainer o deixa treinar assim, pouco profissional", disse outra. "Simplesmente ridículo e sem classe nenhuma", atirou uma terceira.

Reprodução Instagram, DR