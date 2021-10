Reprodução Instagram, DR

Luciana Abreu é uma mãe orgulhosa e faz questão de o mostrar nas redes sociais. Prova disso é uma das suas mais recentes publicações onde se declara à filha mais velha, Lyonce.

"Amor de Mãe e Filha. Quando a cumplicidade ultrapassa qualquer obstáculo da vida. AMO-TE mais do que ontem e menos que amanhã", escreveu a artista na legenda de vários registos fotográficos que espelham a cumplicidade existente entre mãe e filha.

1 / 6 Reprodução Instagram, DR 2 / 6 Reprodução Instagram, DR 3 / 6 Reprodução Instagram, DR 4 / 6 Reprodução Instagram, DR 5 / 6 Reprodução Instagram, DR 6 / 6 Reprodução Instagram, DR

Entretanto, entre os comentários à publicação, não faltaram elogios por parte dos internautas. "Que bonitas"; "Maravilhosas" ou "Lindas meninas", pode ler-se entre as várias reações.

Recorde-se que a menina é fruto do primeiro casamento de Luciana Abreu com Yannick Djaló, assim como a pequena Lyannii. A artista é ainda mãe de Amoor e Valentine, fruto da relação terminada com Daniel Souza.