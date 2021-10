1 / 3 Reprodução Instagram, DR 2 / 3 Reprodução Instagram, DR 3 / 3 Reprodução Instagram, DR

Esta quarta-feira, 15 de setembro, foi um dia especial para Fernando Rocha. Diogo, o filho mais velho do apresentador, celebrou 22 anos. Uma data que o humorista fez questão de assinalar nas redes sociais com vários registos fotográficos e uma mensagem especial dirigida ao jovem.

"Hoje [15 de setembro] fazes 22 anos. Todos os teus aniversários têm uma coisa invulgar. Talvez por seres o meu filho primogénito, o teu aniversário tem a magia de me fazer viajar no tempo, desde que recebi nas minhas mãos o resultado do teste de gravidez, eu e a tua mãe, abrimos o envelope juntos e "voilá"...confirmava-se que tu estavas a caminho", começou por escrever.



"A partir daí, todos os meus objetivos e lutas de vida foram canalizados para ti, ainda hoje cada gota de suor que me escorre será compensada na felicidade e bem estar de toda a família e tu incluído, sempre", continuou.

>> FERNANDO ROCHA CONTA COMO CONHECEU A MULHER: "CONQUISTEI A SÓNIA DE UMA FORMA QUE ELA NÃO GOSTOU MUITO"

"Agora olho para ti e encho-me de orgulho, tenho um filho maravilhoso e bonito, muito bonito, apenas falo da tua beleza humana, porque a beleza física cada um é que saberá dizer, a beleza física é relativa, mas a tua beleza humana é um facto inegável, jamais alguém poderá dizer o contrário. Diogo, durante estes 22 anos eu assisti a muitas peripécias de vida onde tu te demonstraste digno, com valores, preocupado com os outros, honesto, defensor dos mais fracos, muito humano sempre que assististe a alguém a ser injustiçado reagiste sempre, nunca te acobardaste, isso para mim é ser Homem, é ter espinha dorsal, é ser correto e justo", destacou, provando ser um pai orgulhoso.



"E eu como pai orgulho-me tanto de quem te tornaste.

Quando me dizem que eu tive sorte nos filhos que tive, eu digo 'sim, sim, uma vez comprei duas raspadinhas e saíram-me dois filhos maravilhosos'. Não, na realidade tu és assim, porque eu e a tua mãe fizemos bem o nosso trabalho como pais. Se um dia nos quiseres compensar, de todo o nosso empenho e dedicação, não tens que me dar nada em troca, apenas tens de fazer o mesmo pelos meus netos. AMO-TE ATÉ REBENTAR ISTO TUDO", rematou.

Recorde-se que além de Diogo, Fernando Rocha é pai de Catarina. Os dois jovens são fruto do casamento do humorista com Sónia Macedo Rocha.