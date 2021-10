Reprodução Instagram, DR

Rita Patrocínio e Tiago Teotónio Pereira deram as boas vindas à filha este domingo, 12 de setembro, e desde então a família Patrocínio tem encantado os seguidores com fotografias da bebé, a pequena Camila, que é a 10ª neta do clã.

Recentemente, Victoria Jacobi, fruto da relação de Teresa Vieira de Almeida com Mark Jacobi, partilhou na sua conta de Instagram uma imagem amorosa da mãe com a neta.

"Sabe lá ela que está ao colo da Queen T", escreveu na fotografia.