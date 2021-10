Reprodução Instagram, DR

Esta quarta-feira, 15 de setembro, assinalaram-se dois anos da morte de Roberto Leal. Uma data com particular significado para a família do artista e que a neta deste, Bianca, fez questão de lembrar nas redes sociais com uma emotiva mensagem dedicada ao avô.

"Querido avô, hoje lembro-me de ti com muitas saudades, mas também sentindo alegria e gratidão no coração por te ter conhecido e conviver contigo. Sinto muito a tua falta, todos sentimos, mas as nossas manhãs de praia confortam-me e os teus ensinamentos guiam-me confiante no meu caminho”, começou por escrever.

“O meu avô foi um homem muito especial. Ele deixou boas recordações na vida de todas as pessoas que o conheceram. Bom amigo, bom companheiro, um guerreiro, um homem com caráter e com uma bondade sem limites”, continuou.

“Aprendi muito com ele e cresci com os seus conselhos e a sua experiência de vida. Tudo o que ele conquistou foi fruto do seu trabalho e da sua dedicação. O seu caminho foi feito de bons e maus momentos, mas ele sempre demonstrou gratidão e felicidade até o seu último dia por tudo o que teve a oportunidade de viver. Roberto Leal, meu avô, meu amigo, meu companheiro, meu lar. Amo-te muito avô, saudades”, rematou.

Recorde-se que Roberto Leal lutava contra um cancro de pele há dois anos.