1 / 3 Reprodução Instagram, DR 2 / 3 Reprodução Instagram, DR 3 / 3 Reprodução Instagram, DR

Elsa Hosk tem recebido inúmeras críticas nas redes sociais. Razão: partilhou uma série de fotografias onde surge completamente nua com a filha - também nua. Os seguidores da modelo alertaram-na para os "pedófilos" que vivem na Internet e chegaram mesmo a dizer que se tratava de "pornografia infantil".

Sem conseguir ficar indiferente aos comentários que tem lido, a antiga modelo da Victoria's Secret decidiu falar sobre o assunto. "Uau. Publicar uma fotografia onde estou com a minha bebé nua não é pornografia infantil. É algo normal. Acontece todos os dias. Em todo o mundo", começou por escrever.

"Se algumas pessoas doentes na Internet pensam que é pornografia o problema é dessas pessoas, não meu. Recuso-me a viver a minha vida de acordo ou com medo das pessoas doentes na internet. Não vivo com esse medo", afirmou. "Para mim, estar nua com a minha bebé é a coisa mais bonita e maravilhosa. Pele com pele", acrescentou.

A manequim de 32 anos explica ainda a razão pela qual tem muito à vontade com a nudez: "Ao crescer na Suécia estava sempre nua, nas praias, em casa, em público... era tão natural para nós e não fomos ensinados que os nossos corpos eram uma coisa que se tinha de esconder com medo do que estranhos pudessem pensar. Acho que isso criou uma relação muito saudável com a nudez e com o meu próprio corpo. Nunca me senti estranha por estar nua", contou.

"Respeito as escolhas de toda a gente, o que fazem com os seus corpos ou o que escolhem publicar ou não. Não se preocupem o a segurança da minha bebé, ela está onde pertence, literalmente nua nos meu braços", rematou.

Reprodução Instagram, DR