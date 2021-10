Foi no final do mês de agosto que Angie Costa viveu um dos momentos mais emocionantes da sua vida: o nascimento do primeiro filho. Desde então, a atriz tem partilhado com os seus seguidores nas redes sociais vários detalhes da maternidade.

No último fim de semana, a jovem mostrou a sua silhueta duas semanas após o parto, posando descontraída e bem disposta num casamento de amigos.

Reprodução Instagram, DR

"Mamã. Estamos de volta. Casamento Meoli & Marta”, pode ler-se na legenda da imagem onde a recém-mamã surge sorridente.

Recorde-se que o pequeno Martim é fruto do relacionamento de Angie Costa com o cantor dos D.A.M.A., Miguel Coimbra.