Na última quinta-feira, 9 de setembro, o Brasil chorou a morte de Dudu Braga, filho do cantor Roberto Carlos. O produtor musical, jornalista e radialista lutava contra um cancro no peritoneu há cerca de um ano.

Entretanto, Roberto Carlos recorreu às redes sociais para agradecer na onda de carinho recebida nesta fase difícil.

“Agradeço de todo coração a todos que me enviaram mensagens e manifestações de amor e de carinho. Muito obrigado e que o nosso Deus de bondade proteja e abençoe a todos nós. Amém”, pode ler-se na legenda de uma fotografia do artista ao lado do filho.

Recorde-se que Dudu Santos, de 52 anos, nasceu com glaucoma e perdeu a visão aos 23 anos. Recentemente lutou também contra um cancro no pâncreas.