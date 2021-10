Reprodução Instagram, DR

José Raposo aproveitou este sábado, 11 de setembro, para celebrar nas redes sociais o Teatro Maria Vitória.

Na publicação que fez na sua conta de Instagram, o ator confessou ainda como este foi local especial para si e Maria João Abreu.

"Foi lá que vi grandiosos espectáculos com artistas geniais, foi lá que aprendi com os grandes mestres, foi lá que eu e a Maria João conquistámos o lugar de uma das duplas mais acarinhadas pelo público, foi lá que co-produzi espectáculos, foi lá que o meu Ricardo pisou o palco pela 1.ª vez, foi lá que ele e o Miguel descobriram nos bastidores que aquela fantasia era receita para a vida, foi lá que a Sara realizou o sonho de participar num género que sempre adorou e que fazia parte do seu imaginário...", escreveu.