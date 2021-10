Diana Chaves e César Peixoto são um dos casais mais acarinhados pelo público português. Tem ideia de como se conheceram? A atriz revelou tudo.

"Conheci o César [Peixoto] num Smart em frente a um semáforo. Nunca me apeteceu fugir (risos). Depois, conversámos noutro sítio, mas o primeiro encontro foi no carro", começa por dizer. "Esse encontro acabou por resultar na mesma, mas se eu soubesse das técnicas que sei hoje... As dicas dos especialistas neste programa são importantíssimas. As coisas são simples, nós é que complicamos bastante", confessou na altura à VIP, sobre Casados À Primeira Vista.

O casal namora há 13 anos e Diana Chaves assumiu que chegou a beneficiar e tirar proveito dos especialistas de Casados à Primeira Vista' "Os portugueses também tiveram dois meses de terapia. Eu também tive terapia"; assume."Eu soube e vi que errava em muita coisa através da análise que os terapeutas faziam do comportamento dos casais", revelou.

Diana Chaves e César Peixoto estão noivos desde 2014 e têm uma filha em comum, Pilar.