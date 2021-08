1 / 6 Reprodução Instagram, DR 2 / 6 Reprodução Instagram, DR 3 / 6 Reprodução Instagram, DR 4 / 6 Reprodução Instagram, DR 5 / 6 Reprodução Instagram, DR 6 / 6 Reprodução Instagram, DR

Tiago Castro é oficialmente um homem casado. O ator - que se tornou conhecido do público pela personagem Crómio - subiu ao altar com Marine Antunes na última sexta-feira, 30 de julho.

Nas redes sociais, Tiago Castro partilhou várias imagens do enlace e deixou um texto emotivo sobre o grande dia.

"Assim que entrei na igreja houve quem suspeitasse que algo de trágico tivesse acontecido, tal era o meu choro avassalador. Com uns "fixes" à maneira antiga de polegar para cima, descansei a família e amigos enquanto por eles passava. Estava tudo bem, tudo mais que bem, tudo no seu lugar devido. Nos poucos metros que separavam o altar da porta da igreja relembrei a dor que me rompeu antes Dela aparecer", começou por escrever.

"A cada passo, uma catarse, um choro compulsivo que me aproximava do que o presente me oferecia. A minha futura esposa, entrou ao som de uma "Unchained Melody" e das vísceras da minha alma ouviu-me cantar: "solto as amarras, e tocam guitarras por ti como dantes". Aí, ao contrário do que seria de esperar aguentei o choro. Era coragem e esperança que me saía", continuou.

"Era o canto do amor, da fé, da amizade, da família que começaríamos a ser. Há amores que salvam e este é um deles. Este casamento foi nosso, mas feito por muitos. Houve brindes à amizade de mangas arregaçadas, à família que das tripas fez coração, e ao amor. Sim, muitos, muitos brindes ao amor", reforçou.

"Muito obrigado aos amigos pela presença fora de horas, à família pela dedicação e entrega. E ao meu amor, a minha alma gémea, a que mais me faz rir, e por quem eu mais choro. Ficará para sempre este dia", completou.

Recorde-se que o casal está junto há seis anos.