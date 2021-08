1 / 3 Reprodução Instagram, DR 2 / 3 Reprodução Instagram, DR 3 / 3 Reprodução Instagram, DR

Depois dos rumores que davam conta de um suposto romance, Paolla Oliveira assumiu o namoro com o conhecido cantor brasileiro Diogo Nogueira.



Entretanto, o casal já não esconde e paixão nas redes sociais e esta sexta-feira, 30 de julho, a atriz brasileira recebeu uma declaração de amor do namorado.



"Quero mergulhar nesse momento/ o melhor lugar é onde estou/ fico contemplando as ondas do seu corpo as curvas que meu Deus criou/ O CLIMA TÁ FICANDO QUENTE...É O NOSSO AMOR", escreveu o artista, citando um trecho de uma canção sua, na legenda de uma fotografia em que é possível ver a mão de Paolla Oliveira sobre o seu peito.

Reprodução Instagram, DR