Anna Westerlund decidiu, uma vez mais, recordar Pedro Lima nas redes sociais. Desta vez, a ceramista partilhou com os seus seguidores nas redes sociais um retrato único do ator, com a filha mais nova de ambos, a pequena Clara.

Na legenda do registo fotográfico, a viúva do ator deixou ainda uma mensagem inspiradora.

"Como parar o tempo? Beija

Como viajar no tempo? Lê

Como fugir ao tempo? Ouve música

Como sentir o tempo? Escreve

Como libertar tempo? Respira



Eu acrescentaria:

Como tornar o tempo eterno? Ama



Quem acrescenta mais?", pode ler-se.

Recorde-se que Pedro Lima morreu em junho de 2020, uma notícia inesperada que deixou o pais em choque. O ator deixou quatro filhos, fruto da relação com Anna Westerlund, e João Francisco, fruto do relacionamento com Patrícia Piloto.