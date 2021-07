Lizzo está no centro da polémica depois de surgirem rumores nas redes sociais de que teria matado um fã ao saltar do palco. Frustrada com a situação, a cantora resolveu recorrer ao TikTok para esclarecer o boato, aproveitando também para fazer uma piada.

“Vejo várias coisas muito chatas sobre mim a circular na Internet, mas a coisa que mais me irrita é esse rumor de que saltei do palco num espetáculo e matei alguém”, começou por dizer.

“Esse boato é uma mentira. Primeiro porque nunca pulei do palco em toda a minha vida. E matar alguém? Vocês vão mesmo colocar isso no meu nome? Eu sei que sou grande, mas não tão grande assim", afirmou antes de saltar para a cama, mostrando ser inofensiva.