Carolina Deslandes voltou a usar as redes sociais para partilhar com os seus seguidores mais uma reflexão. A artista falou sobre o que mudou depois da maternidade, em particular a sua perspetiva sobre viver no campo.



"Eu, que sou alfacinha de gema, nunca percebi aquelas pessoas que diziam “bom bom é viver no campo”. Não me interpretem mal, eu passei muitos fins de semana e férias de verão em Estremoz, trepei às árvores, mordi azedas, tive louva-deus pousados nas mangas das camisolas. E adorava. Mas tinha sempre de voltar", começou por escrever na legenda de um vídeo de um dos filhos.

"Gosto da confusão, gosto das luzes dos prédios à noite, gosto de ouvir gargalhadas conjuntas nas mesas do lado dos restaurantes. Gosto da música que saí das casas de fado e dos bares no bairro alto, gosto da mistura de pessoas do mundo todo que se encontra aqui. Gosto de me por bonita e de ir jantar fora “aquele sítio novo mesmo bom, o asiático ao pé da sé” e lá vou eu. Nunca me imaginei a viver em mais lado nenhum. E depois fui mãe", continuou.



"Sempre que levávamos os miúdos a casa dos pais do Diogo era como se lhes acendessem um candeeiro nos olhos. Corriam, brincavam com os animais, tiravam fruta da árvore e comiam-na à trinca. Eram da terra. Tinham ervas daninhas no cabelo e terra nos joelhos e riam felizes e sujos enquanto eu sentia o cheiro da relva molhada. O Diogo pergunta a muitas vezes “e se vivêssemos aqui?” E eu fingia que não ouvia, ou mudava de assunto. Até ao dia", recordou.

"Não tarda nada faz três anos que nos mudamos.E todos os dias, mas todos mesmo, Deus faz questão de me plantar um quadro destes à frente para que eu me lembre do porquê de ter mudado de vida. Eles são alcochetanos e eu estou quase lá", completou.



Recorde-se que a artista é mãe de três meninos, Santiago, Benjamim e Guilherme, fruto do seu relacionamento terminado com o músico Diogo Clemente.