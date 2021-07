Reprodução Instagram, DR

Maria Cerqueira Gomes aproveita os dias de sol para desfrutar da companhia do filho mais novo, o pequeno João. Ainda esta quinta-feira, 29 de julho, a apresentadora partilhou com os seis seguidores nas redes sociais várias imagens de uma ida à praia com o menino.

"Resumo de dias muito bons bons", pode ler-se na legenda dos vários registos fotográficos, que espelham momentos de cumplicidade entre mãe e filho.

Recorde-se que o menino é fruto do relacionamento terminado de Maria Cerqueira Gomes com António Miguel Cardoso. A apresentadora é ainda mãe de Francisca, de 18 anos, fruto, da anterior relação com o piloto Gonçalo Gomes.