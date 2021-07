Desde que assumiu o romance com Diogo Leite, Mariana Pacheco tem se mostrado cada vez mais apaixonada. Depois de se ter declarado ao namorado em direto no programa Estamos em Casa, da SIC, No último sábado, a atriz partilhou com os seus seguidores nas redes sociais um novo registo fotográfico ao lado músico.

Na imagem onde ambos surgem cúmplices e abraçados, a atriz de Amor Amor aproveitou para se declarar, partilhando um trecho da música I am What I am, de Gloria Gaynor.

"A vida não vale nada até poderes dizer: Ei mundo, eu sou quem sou", pode ler-se na legenda da publicação.

Reprodução Instagram, DR