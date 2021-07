Esta quarta-feira, dia 28, Carolina Loureiro surpreendeu os fãs nas redes sociais ao mostrar uma nova fotografia onde surge bem diferente do habitual.

A atriz da SIC que sempre manteve os seus cabelos longos castanhos com apenas ligeiras variações do mesmo tom, rendeu-se a um novo visual. Com o cabelo bem mais curto, Carolina Loureiro está agora ruiva num registo mais acobreado, como pode ver na imagem abaixo.

Mafalda Castro, Luís Carvalho e Luis Borges são apenas alguns dos nomes que aprovaram o novo look da atriz que tem em mãos um novo projeto de ficção.

Instagram