Reprodução Instagram, DR

A desfrutar de uns dias de descanso em família, Ricardo Pereira tem aproveitando para partilhar alguns momentos das férias com os seus seguidores nas redes sociais. Esta terça-feira, 27 de julho, o ator mostrou-se ao lado do filho mais velho, Vicente aproveitando para destacar as suas semelhanças com o menino.



"A minha fotocópia", escreveu o protagonista de Amor Amor na legenda dos vários registos fotográficos.



Recorde-se que além de Vicente, Ricardo Pereira é pai de Francisca e Julieta. As três crianças são fruto do casamento do ator com Francisca Pereira.



1 / 4 Reprodução Instagram, DR 2 / 4 Reprodução Instagram, DR 3 / 4 Reprodução Instagram, DR 4 / 4 Reprodução Instagram, DR