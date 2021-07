Reprodução Instagram, DR

Esta segunda-feira, 26 de julho, comemorou-se o Dia Mundial dos Avós. Muitos famosos fizeram questão de assinalar a data nas redes sociais como é o caso de Júlia Pinheiro que partilhou com os seguidores duas fotografias onde surge com as netas, Benedita e Francisca, filhas da sua enteada, Sofia.

"Tempos estranhos estes que colocaram um interregno nos beijos e abraços entre duas gerações, antes física e emocionalmente tão próximas. Precisamos desta normalidade: os netos precisam da sabedoria, das histórias e do colo dos avós. E os avós precisam da sua energia, precisam de cuidar", começou por escrever na legenda da publicação.

"Há caminhos que percorremos melhor em conjunto. Mantenhamos os laços e o contacto, apesar de tudo. Feliz Dia dos Avós", rematou.