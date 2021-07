RUI VALIDO

A propósito do Dia dos Avós que se assinalou esta segunda-feira, 26 de julho, Cláudia Vieira decidiu homenagear as avós que fazem parte da sua vida, incluindo as avós das filhas, Maria, de 11 anos, e Caetana, de um ano e meio.



Através de uma publicação na sua página de Instagram, a atriz dedicou uma uma mensagem especial à mãe de Pedro Teixeira, seu ex-companheiro e pai da sua filha mais velha.



"Também para esta super avó. Um grande beijinho. Gosto muito de si", escreveu, referindo-se desta forma à avó paterna da pequena Maria.

Reprodução Instagram, DR

Recorde-se que Cláudia Vieira e Pedro Teixeira estiveram juntos durante nove anos. Depois da separação, a atriz refez a sua vida amorosa ao lado do empresário João Alves, já o ator prepara-se, atualmente, para dar as boas-vindas ao segundo filho, fruto do relacionamento com Sara Matos.