Reprodução Twitter, DR

O nome de Lady Gaga está nas tendências do Twitter como assunto do momento. Trata-se de uma fotografia, que pode ver acima, de uma atleta de taekwondo nos Jogos Olímpicos que estão a decorrer em Tóquio, no Japão. Os internautas acreditam que seja a cantora. Será?

"A [Lady] Gaga já tem grammy, óscar e globo de ouro. Agora ela foi atrás de uma medalha olímpica", escreveu uma internautas no Twitter.

No entanto, a atleta em questão chama-se Julyana Al-Sadeq, uma atleta da Jordânia que foi derrotada pela brasileira Milena Titoneli, na competição de Taekwondo feminino de 67kg que decorreu esta segunda-feira, 26 de julho.