Instagram

Este sábado, 24 de julho, celebrou-se o Dia dos Primos e Júlia Pinheiro não perdeu a oportunidade de homenagear as suas primas, que sempre estiveram ao seu lado e com as quais tem uma relação muito próxima.

Instagram

“São como irmãs. A Isabel tem sido a minha irmã mais velha. É a madrinha do meu filho Rui Maria. Tão próximas que somos, que no momento do parto, acompanhou-me e esteve a meu lado. A Cristina é a minha irmã mais nova. Tão próximas que somos, que na minha viagem de finalistas, ela fez as malas e veio também, juntando-se ao meu grupo", começou por contar a profissional da SIC.

“Unem-nos as histórias desde a infância. Crescemos juntas, são sobrinhas do meu pai e minhas ‘irmãs’ nas horas certas. Sempre estiveram presentes e atentas, na saúde e na doença dos meus pais. Mantêm o cuidado com a minha mãe. Somos muito diferentes. E ao mesmo tempo tão parecidas na amizade e na cumplicidade. Hoje é do dia dos primos. Hoje é o dia da Isabel e da Cristina", rematou, na legenda de uma fotografia que mostra alguns momentos vividos em família.