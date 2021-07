Reprodução Instagram, DR

Este domingo, 25 de julho, foi especial para Joana Marques. O filho mais novo da locutora da Rádio Renascença, o pequeno Nicolau, completou o seu primeiro ano de vida. Uma data que a própria fez questão de assinalar nas redes sociais, partilhando um registo fotográfico da celebração.



"Um ano de Nico. Por um lado é dia de festa (cantam as nossas almas e tal) por outro é o fatídico dia em que as mães deixam de poder usar a desculpa “ainda estou a recuperar da gravidez”. Mas como hoje há bolo, penso nesse assunto amanhã", pode ler-se na legenda da publicação em que surge o aniversariante.



Recorde-se que além de Nicolau, Joana Marques é também mãe de Xavier, de quatro anos. Os dois meninos são fruto do relacionamento com Daniel Leitão.