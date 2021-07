Instagram

A iniciar mais uma semana, Fernanda Serrano decidiu brindar os seus seguidores nas redes sociais com uma publicação especial. A atriz recuou no tempo e partilhou várias fotografias do filho mais velho, Santiago, em bebé, aproveitando para se declarar.



"A descobrir o nosso álbum de fotografias e ver como depressa o bebé Santi se tornou o Homem da casa e o Meu companheiro", escreveu a artista na legenda dos vários registos fotográficos, provando ser uma mãe orgulhosa.



Recorde-se que além de Santiago, Fernanda Serrano é também mãe de Maria Luísa, Laura e Caetana. As quatro crianças são fruto do casamento terminado com Pedro Miguel Ramos. Atualmente, a atriz mantém um relacionamento com o personal trainer Ricardo Pereira.

1 / 5 Reprodução Instagram, DR 2 / 5 Reprodução Instagram, DR 3 / 5 Reprodução Instagram, DR 4 / 5 Reprodução Instagram, DR 5 / 5 Reprodução Instagram, DR