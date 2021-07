Instagram

Continuam a encher as redes sociais as mensagens de apoio a Rogério Samora que se encontra internado no Hospital Amadora-Sintra, em Lisboa, após sofrer uma paragem cardiorrespiratória no passado dia 20.

Desta vez foi Bárbara Guimarães quem quis enviar-lhe energia positiva. “Meu querido, amigo, irreverente, intenso, sexy, que em tudo pões toda a Paixão do Mundo com todo o Amor do Universo. Força! ❤️”, escreveu no Instagram.