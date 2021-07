Tiago Caramujo

Esta segunda-feira, 26 de julho, é um dia especial para Alexandra Lencastre. Catarina, a filha mais nova da atriz, completa 23 anos. Uma data que a artista fez questão de assinalar nas redes sociais com uma declaração à jovem, que atualmente reside no Reino Unido.



"Minha adorada filha Catarina. [...] 23 hoje, feliz aniversário minha querida. [...] Amo-te muito", pode ler-se na legenda de uma fotografia de Catarina em criança.



Recorde-se que a atriz é também mãe de Margarida, que completa 25 anos em outubro. As duas jovens são fruto do casamento terminado de Alexandra Lencastre com o produtor Piet-Hein Bakker.