A propósito do Dia dos Avós que se assinala esta segunda-feira, 26 de julho, Andreia Rodrigues decidiu homenagear a mãe, Paula Rodrigues, que é para si a melhor das avós.



"Filhas, têm a melhor avó do mundo! Às vezes perco-me a ver-vos, a vossa avó inspira-me todos os dias, ela é mesmo incrível! Um dia vão perceber a dimensão que ela teve, tem e terá nas vossas vidas", começou por escrever, referindo-se às filhas, Alice, de três anos, e Inês, de quatro meses, numa publicação partilhada nas redes sociais.



Por fim, a apresentadora aproveitou para lembrar também os seus avós. "A vida deu-me muito amor através dos meus avós! E sei que no céu já tenho uma estrela a olhar por mim…! Amor eterno", completou.