Instagram

Elisa, a filha mais nova de Manuel Marques e de Ana Martins, festejou o seu 6.º aniversário há dois dias e o ator fez questão de assinalar a data nas redes sociais. “Esta miúda muito bem-disposta faz hoje 6 anos. Parabéns meu Amor”, escreveu na legenda de uma fotografia onde os dois aparecem muito divertidos.

>> ACUSADO DE NÃO PAGAR PENSÃO DE ALIMENTOS, MANUEL MARQUES REAGE: “SÓ QUERO QUE ME DEIXEM EM PAZ E QUE PAREM DE DIZER MENTIRAS"

Manuel Marques é ainda pai de Inês, de 13 anos, também nascida do casamento com Ana Martins. Os dois anunciaram a separação no início de junho e, desde então, muita tinta tem corrido na imprensa nacional acerca dos motivos que ditaram o divórcio. Um alegado romance do comediante com a jovem atriz Beatriz Barosa é apontado como uma das possíveis causas, embora nenhum dos dois tenha assumido publicamente a relação.

>> MANUEL MARQUES IMPRESSIONADO COM AUTORRETRATO FEITO PELA FILHA MAIS VELHA