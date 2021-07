Instagram

Os últimos dias de Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo foram passados em Palma de Maiorca, a bordo de um luxuoso iate e agora o casal está de passagem por Lisboa. A namorada do futebolista partilhou nas suas redes sociais uma fotografia tirada no terrado do incrível apartamento que este tem na capital portuguesa, situado numa das ruas mais caras do país, junto ao Parque Eduardo VII, a Praça Marquês de Pombal e a Avenida da Liberdade.

Como pano de fundo, uma vista deslumbrante sobre a cidade e o rio Tejo.

Recorde-se que este imóvel já deu muito que falar na imprensa nacional devido às alterações que foram feitas depois da compra, nomeadamente uma marquise. Saiba mais AQUI!