Luís Borges e Pedro Risueño, que namoram há nove meses, podem estar a atravessar uma crise no relacionamento. O modelo deixou de seguir o espanhol nas redes sociais, mas não só.

O manequim apagou todas as fotos com o namorado e o casal deixou de se seguir mutuamente no Instagram. Os fãs acreditam que a relação possa ter chegado ao fim ainda que Luís Borges não tenha reagido publicamente.

Ao Passadeira Vermelha, o modelo explicou que o companheiro, que é espanhol e trabalha no ramo imobiliário, está integrado no seu seio familiar. "Gosta muito de mim e dos meus filhos. No fundo sou um pack, não sou só o Luís. Tenho três filhos", contou ao programa da SIC Caras.