Aos 29 anos, Carolina Deslandes é uma das artistas portuguesas de maior sucesso e tem também uma vida pessoal bem preenchida com os três filhos – Santiago, de cinco anos, Benjamim, de quatro, e Guilherme, de dois anos e meio -, nascidos da relação entretanto terminada com o músico Diogo Clemente.

Desde a separação, em setembro do ano passado, e apesar dos rumores acerca de um possível namoro com Miguel Cristovinho, dos D.A.M.A., a intérprete do tema A Vida Toda não voltou a assumir uma nova relação, mas não esconde o desejo de ter mais filhos, como pode comprovar-se para sua última publicação no Instagram.

“A um mês dos 30. ✨ (tenho tudo, só me falta a menina)”, escreveu Carolina Deslandes.