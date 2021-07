Esta sexta-feira, 23 de julho, é um dia emotivo para a família Carreira. Depois de uma pausa na carreira e a morte da filha, Sara, Tony Carreira regressa aos palcos com um concerto no Salão Preto e Prata, no Casino Estoril.

Laura Figueiredo, companheira do filho mais velho do artista, recorreu às redes sociais para deixar um sentido desabafo sobre este emotivo regresso.

“Diazinho corrido, hoje que é um dia bem especial e emotivo por várias razões para todos nós…”, começou por dizer, revelando, em seguida. que os lucros do espetáculo revertem a favor da Associação Sara Carreira.

Por fim, a empresária aproveitou ainda para fazer uma confidência relacionada com a filha, a pequena Beatriz, fruto do relacionamento com Mickael Carreira.

“Vai ser o primeiro concerto que a Bia vai ver do avô e vai ser especial, vai ser emotivo. Mas de alguma forma, eu acredito que vamos estar todos, eu acredito. E é isso, obrigada a todos por todo o carinho”, completou.