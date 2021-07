Quem é fã de 'The Vampire Diaries' vai entender toda esta empolgação com a presença de Nina Dobrev em Portugal, onde está a passar uns dias com a melhor amiga, Julianne Hough, que celebrou o aniversário recentemente.

A atriz de 32 anos esteve a aprender aulas de surf na Nazaré e esteve também com o surfista Miguel Blanco como pode ver na galeria abaixo.

O nome de Nina está nas tendências do dia no Twitter, com muitos fãs completamente boquiabertos. "Acordo e vejo que a Nina Dobrev está em Portugal, na Nazaré. É onde eu queria estar neste momento", "Como assim a Nina Dobrev está em Portugal?", "Como assim a Nina Dobrev esteve na Nazaré hoje? Estou chocada" e "Alguém me leve à Nazaré" são alguns dos comentários.

