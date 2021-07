Tiago Caramujo

Foi no passado domingo, 18 julho, que Blaya deu as boas-vindas ao segundo filho, o pequeno Theo. Com muita emoção à mistura, o parto decorreu em casa, conforme a cantora fez saber nas redes sociais.

Entretanto, esta quinta-feira, dia 22, a artista decidiu brindar os seus seguidores com novas imagens do filho recém-nascido, onde é possível ver o rosto do menino na perfeição.

1 / 2 Reprodução Instagram, DR 2 / 2 Reprodução Instagram, DR

Entre os vários comentários à publicação, não faltaram elogios ao pequeno Theo. "Não se aguenta tanta fofura", escreveu uma internauta, seguindo-se comentários como: "Ele é tão bonito"; "Que amor" ou "Que fofo".

Recorde-se que Blaya é também mãe de Aura, de quatro anos, fruto da relação anterior com Pedro Russo. Já o pequeno Theo é fruto do atual relacionamento da artista com João Barradas.