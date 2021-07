Facebook

Os últimos meses têm sido de uma grande luta para Tony Carreira. Depois da morte prematura da filha, Sara Carreira, com apenas 21 anos, num acidente de viação na A1, em dezembro último, o artista enfrentou momentos de grande dor, que se refletiram também na sua saúde. Há cerca de um mês, Tony Carreira sofreu um enfarte do miocárdio e teve de ser internado de urgência no Hospital de Faro. Felizmente essa situação está ultrapassada e o cantor está pronto para regressar aos concertos.

O primeiro espetáculo está marcado para as 20h00 desta sexta-feira, dia 23, no Casino Estoril, e, horas antes, Tony Carreira deixou uma mensagem nas suas redes sociais. “Até já”, escreveu na legenda de uma fotografia a preto e branco, onde surge de costas a olhar para a sala vazia.

As receitas deste concerto revertem a favor da Associação Sara Carreira, criada em homenagem à sua filha e com o objetivo de realizar os sonhos de jovens que não teriam essa possibilidade.