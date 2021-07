Instagram

Depois de meses complicados, marcados por duas operações de urgência e consequente hospitalização do filho mais novo, Eduardo, e da recente cirurgia que o marido, Rúben Vieira, fez à coluna, Rita Ferro Rodrigues está a desfrutar de uns dias de descanso e não poderia estar mais feliz.

Esta quinta-feira, 22 de julho, a antiga apresentadora da SIC publicou a fotografia do look de ontem do seu marido e divertiu os internautas. “E não é que ontem vestiu uma camisa?!? O mundo anda de pernas para o ar”, atirou Rita em jeito de brincadeira.

Na caixa de comentários choveram elogios ao casal.