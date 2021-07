1 / 4 Reprodução Instagram, DR 2 / 4 Reprodução Instagram, DR 3 / 4 Reprodução Instagram, DR 4 / 4 Reprodução Instagram, DR

Ricardo Pereira e Francisca Pereira completaram 11 anos de casamento no passado sábado, dia 17 de julho. Uma que o casal faz questão de celebrar todos os anos.

Depois de ter feito uma dedicatória ao marido e mostrar algumas fotografias nas redes sociais, Francisca decidiu partilhar algumas memórias do dia tão especial em que o marido lhe fez uma bonita surpresa.

"Ainda sobre a surpresa linda que o meu KenLi me fez no sábado pelos nossos 11 anos de casados", escreveu na legenda da publicação, referindo que o dia foi passado no "magic spot", a Herdade da Malhadinha Nova, em Albernoa.

"Quando olhei para esta fotografia e fiz zoom e vi a cara das nossas filhotas a espiar o beijo apaixonado dos pais", acrescentou. Recorde-se que Ricardo e Francisca são pais de Vicente, de nove anos, Francisca, de sete, e Julieta, de três.