Reprodução Instagram, DR

A desfrutar de uns dias de descanso no Alentejo, Fernanda Serrano aproveitou esta quarta-feira, 21 de julho, para dar um passeio pela cidade de Évora, na companhia dos quatro filhos.



Nas redes sociais, a atriz partilhou uma fotografia do momento nas redes sociais, onde é possível ver quase todos os seus rebentos.



Reprodução Instagram, DR

"A minha vida toda! Quase... toda. A Laura está ao meu lado", escreveu a artista na legenda da imagem, onde se vê Santiago, Caetana e Maria Luísa.



Recorde-se que as quatro crianças são fruto do casamento terminado de Fernanda Serrano com Pedro Miguel Ramos. Atualmente, a atriz mantém uma relação com o personal trainer Ricardo Pereira.