Reprodução Instagram, DR

Esta quinta-feira, 22 de julho, é um dia muito especial para a família real: o príncipe George completa oito anos. Como já é habitual, foi partilhada uma fotografia do menino, captada por Kate Middleton, nas redes sociais.

Os seguidores ficaram incrédulos com a parecença do neto da rainha Isabel II com o pai, o príncipe William. "Ele parece-se tanto com o pai", "Cada vez mais parecido com o pai" e "Vejo tanto do príncipe William nele" são alguns dos comentários.

Outros internautas ficaram surpreendidos com a idade do menino. "Como é que ele está tão crescido? Que menino lindo", disse um fã. "Está a crescer tão rápido", afirmou outro.